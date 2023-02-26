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Мария Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1875

Сын: Пирожков - Алексеев Иван Никифоров

Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Никифор Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1882

Сын: Пирожков - Алексеев Пётр Никифоров

Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Никифор Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1884

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Никифор Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирожков - Алексеев Никифор Кодратов

Смерть
Неизвестно
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