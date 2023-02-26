Мария Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1875
Сын: Пирожков - Алексеев Иван Никифоров
Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Никифор Кодратов
Рождение ребёнка
28.06.1882
Сын: Пирожков - Алексеев Пётр Никифоров
Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Никифор Кодратов
Рождение ребёнка
06.02.1884
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Никифор Кодратов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно