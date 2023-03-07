Сырицын Артем Тихонов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти07.05.1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Сырицын Тихон Емельянов
Мать: не указана
Бракосочетание
19.07.1808
Жена: Стефанида Павлова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Евдокия Артемова
Мать ребёнка: Стефанида Павлова
Рождение ребёнка
29.01.1821
Дочь: Анна Артемова
Мать ребёнка: Стефанида Павлова
Бракосочетание
06.09.1825
Жена: Александра Михеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
07.05.1835