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Сырицын Артем Тихонов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

07.05.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Сырицын Тихон Емельянов

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.07.1808

Жена: Стефанида Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Евдокия Артемова

Мать ребёнка: Стефанида Павлова

Рождение ребёнка
29.01.1821

Дочь: Анна Артемова

Мать ребёнка: Стефанида Павлова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.09.1825

Жена: Александра Михеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
07.05.1835
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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