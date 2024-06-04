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Филипп Васильев

Место рождения

дер. Ушаковка, Ардатовский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

После 1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1876

Жена: (Кузнецова) Ирина Федотова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1876

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