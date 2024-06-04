Филипп Васильев
Место рождениядер. Ушаковка, Ардатовский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиПосле 1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1876
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1876