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of Galicia (of Galicia) Maria

Место рождения

Halicz,Stanislav,,Ukraine

Дата рождения

1288

Дата смерти

11.01.1341

Пол

Женский

Отец

1253 г.р.

Мать

Около 1260 г.р.

Муж

Около 1284 г.р.

Дети

Около 1310 г.р.
Около 1320 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1288

Отец: Of Galicia Yuri I

Мать: Kujawska Eufemia

Halicz,Stanislav,,Ukraine
Бракосочетание
Около 1309

Муж: Ks. Piast-Mazowiecki Trojden I

Bydgoszcz,,,Poland
Рождение ребёнка
Около 1310

Дочь: Mazowiecka Eufemia

Отец ребёнка: Ks. Piast-Mazowiecki Trojden I

Sochaczew
Рождение ребёнка
Около 1320

Сын: Of Mazovia Siemovit

Отец ребёнка: Ks. Piast-Mazowiecki Trojden I

Of,Czersk,Bydgoszcz,Poland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.01.1341
Poland
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