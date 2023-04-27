of Galicia (of Galicia) Maria
Место рожденияHalicz,Stanislav,,Ukraine
Дата рождения1288
Дата смерти11.01.1341
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1288
Отец: Of Galicia Yuri I
Мать: Kujawska Eufemia
Halicz,Stanislav,,Ukraine
Бракосочетание
Около 1309
Bydgoszcz,,,Poland
Рождение ребёнка
Около 1310
Дочь: Mazowiecka Eufemia
Отец ребёнка: Ks. Piast-Mazowiecki Trojden I
Sochaczew
Рождение ребёнка
Около 1320
Сын: Of Mazovia Siemovit
Отец ребёнка: Ks. Piast-Mazowiecki Trojden I
Of,Czersk,Bydgoszcz,Poland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.01.1341
Poland