Шайманова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайманова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайманов Терентий

Рождение ребёнка
1900

Сын: Терентьев Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Шайманов Терентий

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шайманов Трофим Терентьевич

Отец ребёнка: Шайманов Терентий

Рождение ребёнка
1905

Сын: Терентьев Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Шайманов Терентий

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Терентьева Фекла Терентьевна

Отец ребёнка: Шайманов Терентий

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шайманов Арсентий Терентьевич

Отец ребёнка: Шайманов Терентий

Рождение ребёнка
05.01.1916

Дочь: Терентьева Варвара Терентьевна

Отец ребёнка: Шайманов Терентий

Смерть
1966

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