Шайманова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шайманов Терентий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Терентьев Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Шайманов Терентий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шайманов Трофим Терентьевич
Отец ребёнка: Шайманов Терентий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Терентьев Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Шайманов Терентий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Терентьева Фекла Терентьевна
Отец ребёнка: Шайманов Терентий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шайманов Арсентий Терентьевич
Отец ребёнка: Шайманов Терентий
Рождение ребёнка
05.01.1916
Дочь: Терентьева Варвара Терентьевна
Отец ребёнка: Шайманов Терентий
Смерть
1966