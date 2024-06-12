Шайманов Трофим Терентьевич 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шайманов Трофим Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

31.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Шайманов Терентий

Мать: Шайманова Анастасия

Рождение ребёнка
06.01.1934

Сын: Трофимов Геннадий Трофимович

Мать ребёнка: Митюкова Анна Михайловна

Призыв на военную службу
02.11.1942
Смерть
31.08.1943
Перезахоронен в Великолукском р-н, д. Урицкое, братская могила 23, Урицкий с/с, д. Урицкое Псковской области из Калининская обл., Великолукский р-н, д. Зуя, северо-восточнее, 500 м ; Новгородская обл.... Показать все

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