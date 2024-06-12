Шайманов Трофим Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти31.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Шайманов Терентий
Мать: Шайманова Анастасия
Рождение ребёнка
06.01.1934
Сын: Трофимов Геннадий Трофимович
Мать ребёнка: Митюкова Анна Михайловна
Призыв на военную службу
02.11.1942
Смерть
31.08.1943
Перезахоронен в Великолукском р-н, д. Урицкое, братская могила 23, Урицкий с/с, д. Урицкое Псковской области из Калининская обл., Великолукский р-н, д. Зуя, северо-восточнее, 500 м ; Новгородская обл.... Показать все