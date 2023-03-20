(Белиловская) Эстер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Белиловская) Эстер

(Белиловская) Эстер

avatar

Место рождения

Львов

Дата рождения

1896

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Львов
Рождение ребёнка
15.08.1922

Дочь: Питт Зельда

Отец ребёнка: Добровинский Элькуна (Николай)

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
10.11.1923

Сын: Добровинский Вульф

Отец ребёнка: Добровинский Элькуна (Николай)

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
14.10.1925

Дочь: Рахиль

Отец ребёнка: Добровинский Элькуна (Николай)

Николаев, Миколаївська область
Смерть
1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close