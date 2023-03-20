(Белиловская) Эстер
Место рожденияЛьвов
Дата рождения1896
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Львов
Рождение ребёнка
15.08.1922
Дочь: Питт Зельда
Отец ребёнка: Добровинский Элькуна (Николай)
Рождение ребёнка
10.11.1923
Сын: Добровинский Вульф
Отец ребёнка: Добровинский Элькуна (Николай)
Рождение ребёнка
14.10.1925
Дочь: Рахиль
Отец ребёнка: Добровинский Элькуна (Николай)
Смерть
1965