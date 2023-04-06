Колчина Анна Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолчина Анна Мартынова

Колчина Анна Мартынова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Настасья Григорьева

Отец ребёнка: Колчин Григорий Афиногенов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Колчин Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Колчин Григорий Афиногенов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мавра Григорьева

Отец ребёнка: Колчин Григорий Афиногенов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Никонова Серафима Григорьева

Отец ребёнка: Колчин Григорий Афиногенов

Рождение ребёнка
01.08.1791

Дочь: Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Колчин Григорий Афиногенов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Колчин Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Колчин Григорий Афиногенов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Колчин Василий Григорьев

Отец ребёнка: Колчин Григорий Афиногенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчин Григорий Афиногенов

Место жительства
Неизвестно
Смоленский, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1805
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close