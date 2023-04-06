Колчина Анна Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Настасья Григорьева
Отец ребёнка: Колчин Григорий Афиногенов
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Колчин Григорий Афиногенов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мавра Григорьева
Отец ребёнка: Колчин Григорий Афиногенов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Никонова Серафима Григорьева
Отец ребёнка: Колчин Григорий Афиногенов
Рождение ребёнка
01.08.1791
Дочь: Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Колчин Григорий Афиногенов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Колчин Григорий Афиногенов
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Колчин Григорий Афиногенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленский, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1805