Колчин Василий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Колчин Григорий Афиногенов
Мать: Колчина Анна Мартынова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Колчина Ирина Николаева?
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Колчина Ирина Николаева?
Рождение ребёнка
23.01.1816
Сын: Колчин Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Колчина Ирина Николаева?
Рождение ребёнка
28.04.1817
Мать ребёнка: Колчина Ирина Николаева?
Рождение ребёнка
30.03.1819
Сын: Колчин Мирко (Марк) Васильевич
Мать ребёнка: Колчина Ирина Николаева?
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марина Васильевна
Мать ребёнка: Колчина Ирина Николаева?
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Колчина Ирина Николаева?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина? Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колчина Ирина Николаева?
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно