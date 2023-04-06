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Колчин Василий Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Колчин Григорий Афиногенов

Мать: Колчина Анна Мартынова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Колчина Ирина Николаева?

Рождение ребёнка
1814

Сын: Колчин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Колчина Ирина Николаева?

Рождение ребёнка
23.01.1816

Сын: Колчин Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: Колчина Ирина Николаева?

Рождение ребёнка
28.04.1817

Сын: Колчин Яковъ Васильевич

Мать ребёнка: Колчина Ирина Николаева?

Рождение ребёнка
30.03.1819

Сын: Колчин Мирко (Марк) Васильевич

Мать ребёнка: Колчина Ирина Николаева?

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марина Васильевна

Мать ребёнка: Колчина Ирина Николаева?

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Колчина Ирина Николаева?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина? Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колчина Ирина Николаева?

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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