Агафонова (Сайдакова) Пелагия Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1879 ст.
Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Агафонова Анастасия Акимова
Отец ребёнка: Агафонов Иоаким (Аким) Иванов
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Агафонова Мария Акимова
Отец ребёнка: Агафонов Иоаким (Аким) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Агафонов Константин Акимов
Отец ребёнка: Агафонов Иоаким (Аким) Иванов
Рождение ребёнка
1894
Сын: Агафонов Александр Акимов
Отец ребёнка: Агафонов Иоаким (Аким) Иванов
Рождение ребёнка
05.07.1899 ст.
Сын: Агафонов Александр Акимов
Отец ребёнка: Агафонов Иоаким (Аким) Иванов
Рождение ребёнка
11.01.1902 ст.
Дочь: Татьяна Акимова
Отец ребёнка: Агафонов Иоаким (Аким) Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1902