Агафонова (Сайдакова) Пелагия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Сайдакова) Пелагия Яковлева

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Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 1902

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.01.1879 ст.

Муж: Агафонов Иоаким (Аким) Иванов

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Агафонова Анастасия Акимова

Отец ребёнка: Агафонов Иоаким (Аким) Иванов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Агафонова Мария Акимова

Отец ребёнка: Агафонов Иоаким (Аким) Иванов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Агафонов Константин Акимов

Отец ребёнка: Агафонов Иоаким (Аким) Иванов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Агафонов Александр Акимов

Отец ребёнка: Агафонов Иоаким (Аким) Иванов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1899 ст.

Сын: Агафонов Александр Акимов

Отец ребёнка: Агафонов Иоаким (Аким) Иванов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1902 ст.

Дочь: Татьяна Акимова

Отец ребёнка: Агафонов Иоаким (Аким) Иванов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1902
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