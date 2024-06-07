(Германова) Ксения Акимовна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Германова) Ксения Акимовна

Место рождения

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

10.01.1879

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович

Мать: Мария Памфилова

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
10.01.1879
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

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