Мария Памфилова 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Памфилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Германова) Ксения Акимовна

Отец ребёнка: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1883

Сын: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)

Отец ребёнка: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1886

Сын: Иларион Илларион Илларион/Иларион/Ларион Якимов\\Акимович

Отец ребёнка: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1889

Сын: Германов Никита Акимович (Якимович)

Отец ребёнка: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1890

Дочь: (Германова) Марфа Акимовна

Отец ребёнка: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1893

Дочь: (Германова) Фекла Акимовна

Отец ребёнка: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
После 1917

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