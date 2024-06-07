Мария Памфилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Германова) Ксения Акимовна
Отец ребёнка: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1883
Сын: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)
Отец ребёнка: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1886
Сын: Иларион Илларион Илларион/Иларион/Ларион Якимов\\Акимович
Отец ребёнка: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1889
Сын: Германов Никита Акимович (Якимович)
Отец ребёнка: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1890
Дочь: (Германова) Марфа Акимовна
Отец ребёнка: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1893
Дочь: (Германова) Фекла Акимовна
Отец ребёнка: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
После 1917