Забаранилов Евсей Федорович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
ГАСО 24-25-330-69об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-204л
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Забаранилова) Мавра Евсеевна
Мать ребёнка: Забаранилова Пелагия Федоровна
ГАСО, 179-1-213-204л
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Забаранилова) Анна Евсеевна
Мать ребёнка: Забаранилова Пелагия Федоровна
ГАСО, 179-1-213-204л
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Забаранилова) Марья Евсеевна
Мать ребёнка: Забаранилова Пелагия Федоровна
ГАСО, 179-1-213-204л
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Забаранилова) Агафья Евсеевна
Мать ребёнка: Забаранилова Пелагия Федоровна
ГАСО, 179-1-213-204л
Рождение ребёнка
1850
Сын: Забаранилов Николай Евсеевич
Мать ребёнка: Забаранилова Пелагия Федоровна
ГАСО, 179-1-213-203об
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Забаранилова) Ефросинья Евсеевна
Мать ребёнка: Забаранилова Пелагия Федоровна
ГАСО, 179-1-213-204л
Смерть
Неизвестно