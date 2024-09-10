Забаранилов Евсей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабаранилов Евсей Федорович

Забаранилов Евсей Федорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Забаранилов Федор Петрович

Мать: Забаранилова (Бояринцева) Анна Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-69об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забаранилова Пелагия Федоровна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-204л
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Забаранилова) Мавра Евсеевна

Мать ребёнка: Забаранилова Пелагия Федоровна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-204л
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Забаранилова) Анна Евсеевна

Мать ребёнка: Забаранилова Пелагия Федоровна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-204л
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Забаранилова) Марья Евсеевна

Мать ребёнка: Забаранилова Пелагия Федоровна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-204л
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Забаранилова) Агафья Евсеевна

Мать ребёнка: Забаранилова Пелагия Федоровна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-204л
Рождение ребёнка
1850

Сын: Забаранилов Николай Евсеевич

Мать ребёнка: Забаранилова Пелагия Федоровна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-203об
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Забаранилова) Ефросинья Евсеевна

Мать ребёнка: Забаранилова Пелагия Федоровна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-204л
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.