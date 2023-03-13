Варенова Зимина (Привалова) Евгенья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Приваловъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Варенова Евдокия
Отец ребёнка: Вареновъ Петръ
Рождение ребёнка
26.07.1787
Дочь: Варенова Прасковья
Отец ребёнка: Вареновъ Петръ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Зиминъ Максимъ
Рождение ребёнка
11.11.1789
Сын: Вареновъ Петръ
Отец ребёнка: Вареновъ Петръ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Зиминъ Петръ
Отец ребёнка: Зиминъ Максимъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Зимина Прасковья
Отец ребёнка: Зиминъ Максимъ
Рождение ребёнка
09.01.1792
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Зиминъ Максимъ
Бракосочетание
10.06.1794
Муж: Зиминъ Максимъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Зиминъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вареновъ Петръ