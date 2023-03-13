Варенова Зимина (Привалова) Евгенья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варенова Зимина (Привалова) Евгенья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Приваловъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Варенова Евдокия

Отец ребёнка: Вареновъ Петръ

Рождение ребёнка
26.07.1787

Дочь: Варенова Прасковья

Отец ребёнка: Вареновъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Зиминъ Максимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1789

Сын: Вареновъ Петръ

Отец ребёнка: Вареновъ Петръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Зиминъ Петръ

Отец ребёнка: Зиминъ Максимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Зимина Прасковья

Отец ребёнка: Зиминъ Максимъ

Рождение ребёнка
09.01.1792

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Зиминъ Максимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.06.1794

Муж: Зиминъ Максимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Зиминъ Максимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вареновъ Петръ

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