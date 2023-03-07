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Вареновъ Петръ

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Вареновъ Никита

Мать: Варенова Афимья Якимова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Варенова Евдокия

Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья

Рождение ребёнка
26.07.1787

Дочь: Варенова Прасковья

Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1789

Сын: Вареновъ Петръ

Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варенова Зимина Евгенья

Смерть
1790
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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