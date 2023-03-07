Вареновъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Вареновъ Никита
Мать: Варенова Афимья Якимова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Варенова Евдокия
Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья
Рождение ребёнка
26.07.1787
Дочь: Варенова Прасковья
Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья
Рождение ребёнка
11.11.1789
Сын: Вареновъ Петръ
Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варенова Зимина Евгенья
Смерть
1790