Зиминъ Максимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Зиминъ Михаилъ Федоровъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья
Рождение ребёнка
1789
Сын: Зиминъ Петръ
Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Зимина Прасковья
Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья
Рождение ребёнка
09.01.1792
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья
Бракосочетание
10.06.1794
Жена: Варенова Зимина Евгенья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья