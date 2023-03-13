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Зиминъ Максимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Зиминъ Михаилъ Федоровъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Зиминъ Петръ

Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Зимина Прасковья

Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья

Рождение ребёнка
09.01.1792

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.06.1794

Жена: Варенова Зимина Евгенья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Варенова Зимина Евгенья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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