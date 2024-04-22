Пырикова (Зарубина) Гликерия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пырикова (Зарубина) Гликерия Тимофеева

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.05.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1813 ст.

Отец: Тимофей Федоров

Мать: Марфа Федулова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.01.1829 ст.

Муж: Пыриков Андрей Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1832 ст.

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1834 ст.

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Пыриков Устин Андреев

Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.10.1838 ст.

Дочь: Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.09.1839 ст.

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.05.1843 ст.

Дочь: Александра Андреева

Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.04.1849 ст.

Дочь: Александра Андреева

Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.03.1853 ст.

Дочь: Матрена Андреева

Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.08.1854 ст.

Сын: Семен Андреев

Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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