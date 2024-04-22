Пырикова (Зарубина) Гликерия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения13.05.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1813 ст.
Отец: Тимофей Федоров
Мать: Марфа Федулова
Бракосочетание
30.01.1829 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1832 ст.
Рождение ребёнка
20.01.1834 ст.
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1836 ст.
Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов
Рождение ребёнка
28.10.1838 ст.
Дочь: Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов
Рождение ребёнка
12.09.1839 ст.
Рождение ребёнка
01.05.1843 ст.
Дочь: Александра Андреева
Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1846 ст.
Рождение ребёнка
15.04.1849 ст.
Дочь: Александра Андреева
Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов
Рождение ребёнка
24.03.1853 ст.
Дочь: Матрена Андреева
Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов
Рождение ребёнка
25.08.1854 ст.
Сын: Семен Андреев
Отец ребёнка: Пыриков Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно