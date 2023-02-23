Вилкова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилкова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Вилков (крупнов) Иван Иванович

Отец ребёнка: Вилков Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Вилков (унтер-Офицер) Константин Иванович

Отец ребёнка: Вилков Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Вилков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Вилков Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1862

Сын: Вилков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Вилков Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилков Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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