Вилкова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Вилков (крупнов) Иван Иванович
Отец ребёнка: Вилков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Вилков (унтер-Офицер) Константин Иванович
Отец ребёнка: Вилков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Вилков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
14.10.1862
Отец ребёнка: Вилков Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно