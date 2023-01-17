Вилков (унтер-офицер) Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилков (унтер-офицер) Константин Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Вилков Иван Андреевич

Мать: Вилкова Прасковья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.?.1876

Жена: Вилкова Александра Ефремовна

Рождение ребёнка
01.01.1877

Сын: Вилков Георгий Константинович

Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1878

Сын: Вилков Карп Константинович

Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1886

Дочь: Марфа Константиновна

Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1888

Дочь: Феодосия Константиновна

Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1890

Сын: Вилков Митрофан Константинович

Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1891

Дочь: Васса Константиновна

Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1894

Сын: Вилков Иван Константинович

Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1897

Сын: Вилков Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна

Город Хвалынск
Смерть
Неизвестно
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