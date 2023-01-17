Вилков (унтер-офицер) Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Вилков Иван Андреевич
Бракосочетание
26.?.1876
Рождение ребёнка
01.01.1877
Сын: Вилков Георгий Константинович
Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна
Рождение ребёнка
06.10.1878
Сын: Вилков Карп Константинович
Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна
Рождение ребёнка
01.07.1886
Дочь: Марфа Константиновна
Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна
Рождение ребёнка
29.05.1888
Дочь: Феодосия Константиновна
Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна
Рождение ребёнка
29.05.1890
Сын: Вилков Митрофан Константинович
Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна
Рождение ребёнка
15.08.1891
Дочь: Васса Константиновна
Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна
Рождение ребёнка
21.05.1894
Сын: Вилков Иван Константинович
Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна
Рождение ребёнка
17.10.1897
Сын: Вилков Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Вилкова Александра Ефремовна
Город Хвалынск
Смерть
Неизвестно