Вилков Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения14.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1862
Отец: Вилков Иван Андреевич
Бракосочетание
03.?.1889
Жена: Вилкова Пелагея Шувалова
Рождение ребёнка
27.09.1892
Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова
Рождение ребёнка
21.05.1894
Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова
Рождение ребёнка
01.09.1896
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова
Рождение ребёнка
01.07.1900
Сын: Крупнов Вов Емельян Андреевич
Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова
Рождение ребёнка
02.03.1903
Сын: Вилков Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова
Рождение ребёнка
22.06.1905
Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова
Рождение ребёнка
21.11.1906
Сын: Вилков (крупнов) Федор Андреевич
Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова
Рождение ребёнка
10.07.1910
Сын: Вилков Вов Антон Андреевич
Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова
Рождение ребёнка
13.01.1914
Сын: Крупнов Вов Павел Андреевич
Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова
Военная служба
Неизвестно
Ефрейтор 16го гренадерского Мингрельского полка
Смерть
Неизвестно