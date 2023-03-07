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Вилков Андрей Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.10.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1862

Отец: Вилков Иван Андреевич

Мать: Вилкова Прасковья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1889

Жена: Вилкова Пелагея Шувалова

Рождение ребёнка
27.09.1892

Сын: Вилков Ерофей Андреевич

Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1894

Сын: Вилков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1896

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Крупнов Вов Емельян Андреевич

Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.03.1903

Сын: Вилков Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1905

Сын: Вилков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1906

Сын: Вилков (крупнов) Федор Андреевич

Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1910

Сын: Вилков Вов Антон Андреевич

Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.01.1914

Сын: Крупнов Вов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Вилкова Пелагея Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
Ефрейтор 16го гренадерского Мингрельского полка
Смерть
Неизвестно
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