Василий Наумов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Наум
Мать: Дарья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Андриян Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Фёдорова
Смерть
1821
помещик И.З. Ершов