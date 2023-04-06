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Василий Наумов

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Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1798 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Наум

Мать: Дарья Архипова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Марфа Фёдорова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Андриян Васильев

Мать ребёнка: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Фёдорова

Смерть
1821
Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
помещик И.З. Ершов
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