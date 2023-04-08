Наум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1747 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Алексей Наумов

Мать ребёнка: Дарья Архипова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Василий Наумов

Мать ребёнка: Дарья Архипова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Василий(2) Наумов

Мать ребёнка: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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