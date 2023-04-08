Наум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Алексей Наумов
Мать ребёнка: Дарья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Василий Наумов
Мать ребёнка: Дарья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Василий(2) Наумов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно