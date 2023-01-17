Чегодаева Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева Дарья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1827

Сын: Чегодаев Гордей

Отец ребёнка: Чегодаев Алексей

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.09.1828

Сын: Чегодаев Андрей

Отец ребёнка: Чегодаев Алексей

Рождение ребёнка
04.06.1830

Дочь: Федосия

Отец ребёнка: Чегодаев Алексей

Рождение ребёнка
05.07.1832

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Чегодаев Алексей

Рождение ребёнка
1834

Сын: Чегодаев Василий

Отец ребёнка: Чегодаев Алексей

Рождение ребёнка
13.10.1837

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Чегодаев Алексей

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Чегодаев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегодаев Алексей

Смерть
Неизвестно
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