Чегодаева Дарья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1827
Сын: Чегодаев Гордей
Отец ребёнка: Чегодаев Алексей
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.09.1828
Сын: Чегодаев Андрей
Отец ребёнка: Чегодаев Алексей
Рождение ребёнка
04.06.1830
Дочь: Федосия
Отец ребёнка: Чегодаев Алексей
Рождение ребёнка
05.07.1832
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Чегодаев Алексей
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чегодаев Василий
Отец ребёнка: Чегодаев Алексей
Рождение ребёнка
13.10.1837
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Чегодаев Алексей
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Чегодаев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чегодаев Алексей
Смерть
Неизвестно