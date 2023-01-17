Виногорова Васса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Виногоров Флегонт Васильевич
Отец ребёнка: Виногоров Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Фёдорович
Смерть
Неизвестно