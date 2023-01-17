Виногорова Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова Васса Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Виногоров Флегонт Васильевич

Отец ребёнка: Виногоров Василий Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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