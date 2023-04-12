Коряков Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряков Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1899

Сын: Коряков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Корякова Анна Ивановна

Чулково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Корякова Анна Ивановна

Чулково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корякова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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