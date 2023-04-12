Коряков Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1899
Сын: Коряков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Корякова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корякова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корякова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно