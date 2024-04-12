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Коряков Григорий Иванович

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Место рождения

Чулково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.08.1899

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1899

Отец: Коряков Иван Григорьевич

Мать: Корякова Анна Ивановна

Чулково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
22.11.1919

Жена: Корякова Бронислава (Bronisława) Игнатьевна

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.04.1922

Дочь: Сафонова Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Корякова Бронислава (Bronisława) Игнатьевна

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Корякова Бронислава (Bronisława) Игнатьевна

Смерть
1942
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: На войне
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