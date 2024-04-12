Коряков Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.08.1899
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1899
Отец: Коряков Иван Григорьевич
Мать: Корякова Анна Ивановна
Бракосочетание
22.11.1919
Рождение ребёнка
22.04.1922
Дочь: Сафонова Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Корякова Бронислава (Bronisława) Игнатьевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Корякова Бронислава (Bronisława) Игнатьевна
Смерть
1942
Причина смерти: На войне