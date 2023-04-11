Оболенская (Невоструева) Прасковья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Невоструева) Прасковья Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1825

Дата смерти

08.11.1885

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1846

Сын: Оболенский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Оболенский Василий Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.09.1848

Дочь: Шиловская Евфимия Васильевна

Отец ребёнка: Оболенский Василий Андреевич

Бракосочетание
13.08.1869

Муж: Оболенский Василий Андреевич

Смерть
08.11.1885
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