Оболенская (Невоструева) Прасковья Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1825
Дата смерти08.11.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1846
Сын: Оболенский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Оболенский Василий Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.09.1848
Дочь: Шиловская Евфимия Васильевна
Отец ребёнка: Оболенский Василий Андреевич
Бракосочетание
13.08.1869
Смерть
08.11.1885