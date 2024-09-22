Войханская Липша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Войханский Самуил
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Полей (Войханская) Роза Самуиловна
Отец ребёнка: Войханский Самуил
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Войханский Израиль Самуилович
Отец ребёнка: Войханский Самуил
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Мазовецкая (Войханская) Бэлла Самуиловна
Отец ребёнка: Войханский Самуил
Рождение ребёнка
1919
Сын: Войханский Давид Самуилович
Отец ребёнка: Войханский Самуил
Смерть
Неизвестно