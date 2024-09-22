Войханская Липша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войханская Липша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войханский Самуил

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Полей (Войханская) Роза Самуиловна

Отец ребёнка: Войханский Самуил

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Войханский Израиль Самуилович

Отец ребёнка: Войханский Самуил

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Мазовецкая (Войханская) Бэлла Самуиловна

Отец ребёнка: Войханский Самуил

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Войханский Давид Самуилович

Отец ребёнка: Войханский Самуил

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно

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