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Войханский Самуил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Войханский Соломон Шломович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войханская Липша

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Полей (Войханская) Роза Самуиловна

Мать ребёнка: Войханская Липша

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Войханский Израиль Самуилович

Мать ребёнка: Войханская Липша

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Мазовецкая (Войханская) Бэлла Самуиловна

Мать ребёнка: Войханская Липша

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Войханский Давид Самуилович

Мать ребёнка: Войханская Липша

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
1967
Белгород, город Белгород, Белгородская область

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