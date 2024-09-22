Войханский Самуил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Войханский Соломон Шломович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войханская Липша
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Полей (Войханская) Роза Самуиловна
Мать ребёнка: Войханская Липша
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Войханский Израиль Самуилович
Мать ребёнка: Войханская Липша
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Мазовецкая (Войханская) Бэлла Самуиловна
Мать ребёнка: Войханская Липша
Рождение ребёнка
1919
Сын: Войханский Давид Самуилович
Мать ребёнка: Войханская Липша
Смерть
1967
Белгород, город Белгород, Белгородская область