Рябев Емельян (Емелка) Юрьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябев Емельян (Емелка) Юрьев

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Место рождения

дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1624 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Рябев Юрий (Юрка) Андреев

Мать: не указана

дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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