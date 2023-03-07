Рябев Емельян (Емелка) Юрьев
Место рождениядер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Рябев Юрий (Юрка) Андреев
Мать: не указана
дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678