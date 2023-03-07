Рябев Юрий (Юрка) Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1624
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1624
Отец: Рябев Андрей (Ондрюшка) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1642
Сын: Рябев Афонасий (Афонка) Юрьев
Мать ребёнка: не указана
дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Рябев Давыд (Давыдко) Юрьев
Мать ребёнка: не указана
дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Рябев Емельян (Емелка) Юрьев
Мать ребёнка: не указана
дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678