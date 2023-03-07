Рябев Юрий (Юрка) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябев Юрий (Юрка) Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1624

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1624

Отец: Рябев Андрей (Ондрюшка) Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1642

Сын: Рябев Афонасий (Афонка) Юрьев

Мать ребёнка: не указана

дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Рябев Давыд (Давыдко) Юрьев

Мать ребёнка: не указана

дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Рябев Емельян (Емелка) Юрьев

Мать ребёнка: не указана

дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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