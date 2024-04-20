Жулдыбина Евдокия Ефимовна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жулдыбина Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулдыбин Тарас Ефимович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Жулдыбина Ирина Тарасовна

Отец ребёнка: Жулдыбин Тарас Ефимович

Калининской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Жулдыбина Евфросинья Тарасовна

Отец ребёнка: Жулдыбин Тарас Ефимович

Калининской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Жулдыбина Неонилла Тарасовна

Отец ребёнка: Жулдыбин Тарас Ефимович

Калининской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Жулдыбина Степанида Тарасовна

Отец ребёнка: Жулдыбин Тарас Ефимович

Калининской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Калининской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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