Жулдыбина Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Жулдыбина Ирина Тарасовна
Отец ребёнка: Жулдыбин Тарас Ефимович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Жулдыбина Евфросинья Тарасовна
Отец ребёнка: Жулдыбин Тарас Ефимович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Жулдыбина Неонилла Тарасовна
Отец ребёнка: Жулдыбин Тарас Ефимович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Жулдыбина Степанида Тарасовна
Отец ребёнка: Жулдыбин Тарас Ефимович
Смерть
После 1858