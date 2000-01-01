Кулемин Емельян Иванов
Место рожденияпоч. Прелый Ключ
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Кулемин Иван Васильев
Мать: Кулемина Фекла Иванова
поч. Прелый Ключ
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Кулемина Федосья Данилова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Прелый Ключ
Смерть
Неизвестно
поч. Прелый Ключ