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Кулемин Емельян Иванов

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Место рождения

поч. Прелый Ключ

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Кулемин Иван Васильев

Мать: Кулемина Фекла Иванова

поч. Прелый Ключ
Рождение ребёнка
1760

Сын: Кулемин Кирила Емельянов

Мать ребёнка: Кулемина Федосья Данилова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Прелый Ключ
Смерть
Неизвестно
поч. Прелый Ключ
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