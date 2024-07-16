Мезрин Василий Николаевич 09.01.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мезрин Василий Николаевич

Место рождения

Сюровай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1958

Отец: Мезрин Николай Кондратьевич

Мать: Мезрина (Ложкина) Антонида Александровна

Сюровай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина (Крестьянинова) Лия Валентиновна

Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.05.1981

Сын: Мезрин Денис Васильевич

Мать ребёнка: Мезрина (Крестьянинова) Лия Валентиновна

Рождение ребёнка
01.06.1983

Дочь: Микрюкова (Мезрина) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Мезрина (Крестьянинова) Лия Валентиновна

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