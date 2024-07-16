Мезрин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.05.1981
Мать ребёнка: Мезрина (Крестьянинова) Лия Валентиновна
Рождение ребёнка
01.06.1983
Дочь: Микрюкова (Мезрина) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Мезрина (Крестьянинова) Лия Валентиновна