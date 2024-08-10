Мезрин Николай Кондратьевич 1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мезрин Николай Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Между 1972 и 1973

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Мезрин Кондратий

Мать: Мезрина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина (Ложкина) Антонида Александровна

Место жительства
Неизвестно
Сюровай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.01.1958

Сын: Мезрин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Мезрина (Ложкина) Антонида Александровна

Сюровай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.03.1959

Дочь: Михайлова (Мезрина) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Мезрина (Ложкина) Антонида Александровна

Сюровай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1960

Сын: Мезрин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мезрина (Ложкина) Антонида Александровна

Сюровай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.08.1961

Сын: Мезрин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Мезрина (Ложкина) Антонида Александровна

Сюровай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1972 и 1973

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