Мезрин Николай Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиМежду 1972 и 1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Мезрин Кондратий
Мать: Мезрина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1958
Сын: Мезрин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Мезрина (Ложкина) Антонида Александровна
Рождение ребёнка
28.03.1959
Дочь: Михайлова (Мезрина) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Мезрина (Ложкина) Антонида Александровна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Мезрин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мезрина (Ложкина) Антонида Александровна
Рождение ребёнка
21.08.1961
Мать ребёнка: Мезрина (Ложкина) Антонида Александровна
Смерть
Между 1972 и 1973