Гордеева (Чечнева) Степанида Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1827
Бракосочетание
25.01.1848 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.01.1855
Рождение ребёнка
16.06.1856 ст.
Дочь: Зиновьева (Гордеева) Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Гордеев Иван Федорович
Смерть
Неизвестно