Гордеева (Чечнева) Степанида Алексеевна 08.11.1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеева (Чечнева) Степанида Алексеевна

Место рождения

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.11.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1827

Отец: Чечнев Алексей Николаевич

Мать: Чечнева Матрена Максимовна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1848 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
28.01.1855

Муж: Гордеев Иван Федорович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1856 ст.

Дочь: Зиновьева (Гордеева) Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Гордеев Иван Федорович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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