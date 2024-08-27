Зиновьева (Гордеева) Агрипина Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.06.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1856 ст.
Бракосочетание
03.02.1875 ст.
Рождение ребёнка
20.04.1879 ст.
Сын: Зиновьев Федор Прокофьевич
Отец ребёнка: Зиновьев Прокофий (Прокопий) Андреевич
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.
Дочь: Гудочкина (Зиновьева) Ефросинья Прокофьевна
Отец ребёнка: Зиновьев Прокофий (Прокопий) Андреевич
Рождение ребёнка
04.06.1887 ст.
Сын: Зиновьев Петр Прокофьевич
Отец ребёнка: Зиновьев Прокофий (Прокопий) Андреевич
Рождение ребёнка
26.05.1890 ст.
Дочь: (Зиновьева) Феодосья Прокофьевна
Отец ребёнка: Зиновьев Прокофий (Прокопий) Андреевич
Смерть
Неизвестно