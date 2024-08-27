Зиновьева (Гордеева) Агрипина Ивановна 16.06.1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Зиновьева (Гордеева) Агрипина Ивановна

Место рождения

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.06.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1856 ст.

Отец: Гордеев Иван Федорович

Мать: Гордеева (Чечнева) Степанида Алексеевна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1875 ст.

Муж: Зиновьев Прокофий (Прокопий) Андреевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1879 ст.

Сын: Зиновьев Федор Прокофьевич

Отец ребёнка: Зиновьев Прокофий (Прокопий) Андреевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.

Дочь: Гудочкина (Зиновьева) Ефросинья Прокофьевна

Отец ребёнка: Зиновьев Прокофий (Прокопий) Андреевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1887 ст.

Сын: Зиновьев Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Зиновьев Прокофий (Прокопий) Андреевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.05.1890 ст.

Дочь: (Зиновьева) Феодосья Прокофьевна

Отец ребёнка: Зиновьев Прокофий (Прокопий) Андреевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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