Freund (Rau) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Фрейнд (Freund) Иван Иванович
Отец ребёнка: Freund Иван Иванович (Johannes)
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Freund Иван Иванович (Johannes)
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Фрейнд Клара Ивановна
Отец ребёнка: Freund Иван Иванович (Johannes)
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Фрейнд Эмилия Ивановна
Отец ребёнка: Freund Иван Иванович (Johannes)
Смерть
Около 1960