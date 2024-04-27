Freund (Rau) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freund (Rau) Екатерина

Место рождения

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Freund Иван Иванович (Johannes)

Рождение ребёнка
1897

Сын: Фрейнд (Freund) Иван Иванович

Отец ребёнка: Freund Иван Иванович (Johannes)

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Фрейнд Христиан Иванович

Отец ребёнка: Freund Иван Иванович (Johannes)

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Фрейнд Клара Ивановна

Отец ребёнка: Freund Иван Иванович (Johannes)

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Фрейнд Эмилия Ивановна

Отец ребёнка: Freund Иван Иванович (Johannes)

Смерть
Около 1960

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