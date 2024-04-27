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Freund Иван Иванович (Johannes)

Место рождения

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.11.1875

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1875

Отец: Freund Johannes Heinrich

Мать: Kappes Katharina Elisabeth

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Freund (Rau) Екатерина

Рождение ребёнка
1897

Сын: Фрейнд (Freund) Иван Иванович

Мать ребёнка: Freund (Rau) Екатерина

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Фрейнд Христиан Иванович

Мать ребёнка: Freund (Rau) Екатерина

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Фрейнд Клара Ивановна

Мать ребёнка: Freund (Rau) Екатерина

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Фрейнд Эмилия Ивановна

Мать ребёнка: Freund (Rau) Екатерина

Смерть
1938
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Расстрелян

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