Freund Иван Иванович (Johannes)
Место рождения
Дата рождения07.11.1875
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1875
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Freund (Rau) Екатерина
Рождение ребёнка
1897
Сын: Фрейнд (Freund) Иван Иванович
Мать ребёнка: Freund (Rau) Екатерина
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Freund (Rau) Екатерина
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Фрейнд Клара Ивановна
Мать ребёнка: Freund (Rau) Екатерина
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Фрейнд Эмилия Ивановна
Мать ребёнка: Freund (Rau) Екатерина
Смерть
1938
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Расстрелян