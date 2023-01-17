Кобзев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1971
Отец: Кобзев Пётр Григорьевич
Мать: Кобзева Лидия Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.06.1996
Сын: Кобзев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.02.2011
Сын: Кобзев Максим Александрович
Мать ребёнка: не указана