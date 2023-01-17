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Кобзев Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1971

Отец: Кобзев Пётр Григорьевич

Мать: Кобзева Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.06.1996

Сын: Кобзев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.02.2011

Сын: Кобзев Максим Александрович

Мать ребёнка: не указана

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