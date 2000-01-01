Кобзева (Рудакова) Лидия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева (Рудакова) Лидия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1937

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1967

Дочь: Шмелёва Валентина Петровна

Отец ребёнка: Кобзев Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
19.11.1971

Сын: Кобзев Александр Петрович

Отец ребёнка: Кобзев Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
03.05.?

Дочь: Бочарова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: не указан

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