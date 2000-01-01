Кобзева (Рудакова) Лидия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1967
Дочь: Шмелёва Валентина Петровна
Отец ребёнка: Кобзев Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
19.11.1971
Сын: Кобзев Александр Петрович
Отец ребёнка: Кобзев Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
03.05.?
Дочь: Бочарова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: не указан