Филатов Николай Иосифович
Место рождения
Дата рождения06.05.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1883
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
08.01.1904
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Филатова Мария Диомидовна
Рождение ребёнка
21.10.1905
Мать ребёнка: Филатова Мария Диомидовна
Рождение ребёнка
29.08.1907
Сын: Филатов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Филатова Мария Диомидовна
Рождение ребёнка
08.09.1908
Мать ребёнка: Филатова Мария Диомидовна
Рождение ребёнка
16.10.1917
Дочь: Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Филатова Мария Диомидовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно