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Филатов Николай Иосифович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.05.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1883

Отец: Филатов Иосиф Григорьевич

Мать: Филатова Мария Игнатьевна

Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Филатова Мария Диомидовна

Рождение ребёнка
08.01.1904

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Филатова Мария Диомидовна

Рождение ребёнка
21.10.1905

Сын: Филатов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Филатова Мария Диомидовна

Рождение ребёнка
29.08.1907

Сын: Филатов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Филатова Мария Диомидовна

Рождение ребёнка
08.09.1908

Сын: Филатов Аким Николаевич

Мать ребёнка: Филатова Мария Диомидовна

Рождение ребёнка
16.10.1917

Дочь: Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Филатова Мария Диомидовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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