Филатова (Безбах) Мария Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Безбах) Мария Диомидовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Безбах Диомид Иванович

Мать: Безбах Домникия Николаевна

Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Филатов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
08.01.1904

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Филатов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
21.10.1905

Сын: Филатов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Филатов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
29.08.1907

Сын: Филатов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Филатов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
08.09.1908

Сын: Филатов Аким Николаевич

Отец ребёнка: Филатов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
16.10.1917

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Филатов Николай Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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