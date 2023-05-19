Филатова (Безбах) Мария Диомидовна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Безбах Диомид Иванович
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
08.01.1904
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Филатов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
21.10.1905
Отец ребёнка: Филатов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
29.08.1907
Сын: Филатов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Филатов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
08.09.1908
Отец ребёнка: Филатов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
16.10.1917
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Филатов Николай Иосифович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно