Мальнева Оксана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1971
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1971
Отец: Юров Анатолий Иванович
Мать: Юрова Вера Федоровна
Рождение ребёнка
17.12.1992
Сын: Мальнев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Мальнев Михаил Станиславович
Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мальнев Михаил Станиславович