Мальнева Оксана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальнева Оксана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1971

Отец: Юров Анатолий Иванович

Мать: Юрова Вера Федоровна

Рождение ребёнка
17.12.1992

Сын: Мальнев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Мальнев Михаил Станиславович

Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальнев Михаил Станиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальнев Денис Михайлович

Отец ребёнка: Мальнев Михаил Станиславович

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