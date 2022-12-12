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Мальнев Михаил Станиславович

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Место рождения

Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1968

Отец: Мальнев Станислав Николаевич

Мать: Мальнева Нина Федоровна

Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.12.1992

Сын: Мальнев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Мальнева Оксана Анатольевна

Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.10.2012

Сын: Мальнев Назарий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальнева Оксана Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальнев Денис Михайлович

Мать ребёнка: Мальнева Оксана Анатольевна

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