Мальнев Михаил Станиславович
Место рождения
Дата рождения04.06.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1968
Рождение ребёнка
17.12.1992
Сын: Мальнев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Мальнева Оксана Анатольевна
Рождение ребёнка
25.10.2012
Сын: Мальнев Назарий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мальнева Оксана Анатольевна