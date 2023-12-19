Гультяев Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения01.09.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1877 ст.
Бракосочетание
26.01.1903 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.12.1903 ст.
Сын: Гультяев Александр Семёнович
Мать ребёнка: Гультяева Ульяна Акимовна
Рождение ребёнка
08.09.1911 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Ульяна Акимовна
Смерть
Неизвестно