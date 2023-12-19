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Гультяев Семён Иванович

Место рождения

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

01.09.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1877 ст.

Отец: Гультяев Иван Иванович

Мать: Гультяева (Залесская) Марина Викторовна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1903 ст.

Жена: Гультяева Ульяна Акимовна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.12.1903 ст.

Сын: Гультяев Александр Семёнович

Мать ребёнка: Гультяева Ульяна Акимовна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1911 ст.

Сын: Гультяев Иосиф Семёнович

Мать ребёнка: Гультяева Ульяна Акимовна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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