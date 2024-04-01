Вахрушев Иван Милетьевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти25.06.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Вахрушев Милентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Старшина в 382 стрелковой дивизии, последнее место службы 372 стрелковая дивизия
Рождение ребёнка
17.08.1934
Дочь: Яковлева (Вахрушева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Вахрушева (Овсянникова) Ефросинья (Фрося) Николаевна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Вахрушева (Овсянникова) Ефросинья (Фрося) Николаевна
Призыв на военную службу
25.08.1941
Военная служба
С 25.08.1941 по 25.06.1942
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Вахрушева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Вахрушева (Овсянникова) Ефросинья (Фрося) Николаевна
Пропал без вести (военное)
25.06.1942
Смерть
25.06.1942
Пропал без вести во время ВОВ