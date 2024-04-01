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Вахрушев Иван Милетьевич

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Место рождения

Улюколь, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1914

Дата смерти

25.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Вахрушев Милентий

Мать: не указана

Улюколь, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева (Овсянникова) Ефросинья (Фрося) Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Улюколь, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Старшина в 382 стрелковой дивизии, последнее место службы 372 стрелковая дивизия
Рождение ребёнка
17.08.1934

Дочь: Яковлева (Вахрушева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Вахрушева (Овсянникова) Ефросинья (Фрося) Николаевна

Улюколь, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1938

Сын: Вахрушев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Вахрушева (Овсянникова) Ефросинья (Фрося) Николаевна

Призыв на военную службу
25.08.1941
Улюколь, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
С 25.08.1941 по 25.06.1942
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Вахрушева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Вахрушева (Овсянникова) Ефросинья (Фрося) Николаевна

Пропал без вести (военное)
25.06.1942
Смерть
25.06.1942
Пропал без вести во время ВОВ

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