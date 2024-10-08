Ершова (Ванюрхина) Зиновья Иларионова
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смерти?.07.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Бракосочетание
17.10.1907 ст.
Деревни Нератовки крестьянина Лаврентия Иулианова сын Борис,православного исповедания,первым браком (20 лет). Деревни Нератовки крестьянина Илариона Максимова дочь девица Зиновья,православного исповед... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1911 ст.
Отец ребёнка: Ершов Борис Лаврентьев
Деревни Нератовки крестьянин Борис Лаврентьев Ершов и законная жена его Зиновия Иларионова,оба православные
Рождение ребёнка
26.12.1913 ст.
Дочь: (Ершова) Анисия Борисовна
Отец ребёнка: Ершов Борис Лаврентьев
Деревни Нератовки крестьянин Борис Лаврентьев Ершов и законная жена его Зиновия Иларионова,оба православные
Рождение ребёнка
03.10.1916 ст.
Дочь: (Ершова) Анастасия Борисова
Отец ребёнка: Ершов Борис Лаврентьев
Деревни Нератовки крестьянин Борис Лаврентьев Ершов и законная жена его Зиновия Иларионова,оба православные
Рождение ребёнка
1922 ст.
Сын: Ершов Петр Борисович
Отец ребёнка: Ершов Борис Лаврентьев
Смерть
?.07.1943