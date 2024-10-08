Ершова (Ванюрхина) Зиновья Иларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Ванюрхина) Зиновья Иларионова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

?.07.1943

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Ванюрхин Ларион (Илларион) Максимов

Мать: Ванюрхина Анастасия (Настасья) Стефанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.10.1907 ст.

Муж: Ершов Борис Лаврентьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянина Лаврентия Иулианова сын Борис,православного исповедания,первым браком (20 лет). Деревни Нератовки крестьянина Илариона Максимова дочь девица Зиновья,православного исповед... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1911 ст.

Сын: Ершов Афонасий Борисов

Отец ребёнка: Ершов Борис Лаврентьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Борис Лаврентьев Ершов и законная жена его Зиновия Иларионова,оба православные
Рождение ребёнка
26.12.1913 ст.

Дочь: (Ершова) Анисия Борисовна

Отец ребёнка: Ершов Борис Лаврентьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Борис Лаврентьев Ершов и законная жена его Зиновия Иларионова,оба православные
Рождение ребёнка
03.10.1916 ст.

Дочь: (Ершова) Анастасия Борисова

Отец ребёнка: Ершов Борис Лаврентьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Борис Лаврентьев Ершов и законная жена его Зиновия Иларионова,оба православные
Рождение ребёнка
1922 ст.

Сын: Ершов Петр Борисович

Отец ребёнка: Ершов Борис Лаврентьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.07.1943
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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