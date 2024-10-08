(Ершова) Анастасия Борисова
Место рождения
Дата рождения03.10.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1916 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Борис Лаврентьев Ершов и законная жена его Зиновия Иларионова,оба православные
Крещение
09.10.1916 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Арсений Григорьев Ванюрхин и той же деревни крестьянская девица Мария Лаврентьева Ершова
Смерть
Неизвестно