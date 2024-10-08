(Ершова) Анастасия Борисова 03.10.1916 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Ершова) Анастасия Борисова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.10.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1916 ст.

Отец: Ершов Борис Лаврентьев

Мать: Ершова (Ванюрхина) Зиновья Иларионова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Борис Лаврентьев Ершов и законная жена его Зиновия Иларионова,оба православные
Крещение
09.10.1916 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Арсений Григорьев Ванюрхин и той же деревни крестьянская девица Мария Лаврентьева Ершова
Смерть
Неизвестно

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