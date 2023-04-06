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Вороновъ Иринархъ Кузьминъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.12.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1854

Отец: не указан

Мать: Воронова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Вороновъ Степанъ

Мать ребёнка: Воронова Александра

Рождение ребёнка
28.10.1883

Дочь: Серкова Матрена

Мать ребёнка: Воронова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Воронова Мария

Мать ребёнка: Воронова Александра

Рождение ребёнка
21.09.1891

Сын: Вороновъ Иванъ

Мать ребёнка: Воронова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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