Вороновъ Иринархъ Кузьминъ
Место рождения
Дата рождения01.12.1854
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1854
Отец: не указан
Мать: Воронова Настасья
Рождение ребёнка
1881
Сын: Вороновъ Степанъ
Мать ребёнка: Воронова Александра
Рождение ребёнка
28.10.1883
Дочь: Серкова Матрена
Мать ребёнка: Воронова Александра
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Воронова Мария
Мать ребёнка: Воронова Александра
Рождение ребёнка
21.09.1891
Сын: Вороновъ Иванъ
Мать ребёнка: Воронова Александра